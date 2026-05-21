Der Dax zeigte sich gebremst, nachdem er am Vortag einen weiteren Schritt hin zur Marke von 25.000 Punkten gemacht hatte. Gegen Ende der ersten Handelsstunde gab er um 0,1 Prozent auf 24.711 Punkte nach. Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten bewegte sich mit 31.847 Punkten fast auf Vortagsniveau. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx lag moderat im Minus.