Zum Start in die vom Leitzinsentscheid in Europa dominierte neue Handelswoche hat sich der deutsche Aktienmarkt erholt. Im frühen Montagshandel baute der deutsche Leitindex seine Gewinne in der ersten Handelsstunde aus und notierte zuletzt mit plus 0,68 Prozent bei 15 847,24 Punkten. Damit näherte er sich auch der viel beachteten 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend weiter an.

11.09.2023 10:04