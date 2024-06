Am Freitag wird in den USA der PCE-Preisindex für den Juni veröffentlicht. Dieser gilt als bevorzugtes Inflationsmass der Notenbanken Federal Reserve. «Abweichungen von den Erwartungen könnten erhebliche Volatilität an den US-Aktienmärkten (...) auslösen», hiess es von der Handelsplattform eToro. Investoren suchten nach Signalen für eine dauerhafte Eindämmung der Inflation. Anzeichen einer hartnäckigen Inflation könnten daher weitere Kursanstiege an den US-Börsen erschweren.