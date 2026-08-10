Ein zentrales Thema bleibt der Iran-Krieg mit seinen Auswirkungen auf die Ölpreise, die sich am Montag wenig bewegten. Einen diplomatischen Durchbruch zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus gibt es weiterhin nicht, doch US-Präsident Donald Trump gibt sich gelassen. «Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie», sagte der US-Präsident laut dem Nachrichtenportal «Axios».