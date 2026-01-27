Der Einstieg des chinesischen Sportartikelkonzerns Anta bei Puma trieb die Aktien des Sportartikelherstellers zunächst weiter deutlich in die Höhe. Nach ihrem fast 17-prozentigen Kursgewinn am Vortag ging es am Dienstag in den ersten Handelsminuten um bis zu 21 Prozent auf 26,21 Euro nach oben. Das war der höchste Stand seit März 2025. Kurz darauf bröckelte der Gewinn aber rasch ab auf zuletzt nur noch 3,3 Prozent.