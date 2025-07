Von den Übersee-Börsen kam zur Wochenmitte kein Rückenwind für den Dax. In New York hatte am Dienstag lediglich der US-Leitindex Dow Jones Industrial Gewinne verzeichnet. Für den marktbreiten S&P 500 und für den Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 , die jüngst beide auf Rekordjagd waren, ging es hingegen moderat beziehungsweise klar bergab. In Asien fanden die wichtigsten Aktienindizes zuletzt ebenfalls keine gemeinsame Richtung.