«Die Situation im Nahen Osten bleibt weiterhin fragil», schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. «Auch wenn es jetzt auf diplomatischem Wege zu einigen Vereinbarungen kommt, sind wir noch ganz weit von einem Frieden entfernt.» Das zeige sich auch an den Energiemärkten, wo die Ölpreise noch keine Entspannung in der Region signalisierten.