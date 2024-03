Nach zuletzt leichten Verlusten hat der Dax am Dienstag moderat zugelegt. Für gute Laune sorgt der SAP-Wettbewerber Oracle, der am Vorabend nachbörslich seinen Quartalsbericht vorlegte. Zugleich herrscht aber auch Vorsicht, denn am Nachmittag stehen die US-Daten zur Inflation im Februar auf der Agenda. Sie gehören zu den wesentlichen Einflussgrössen, an denen sich die US-Notenbank Fed für ihre geldpolitischen Entscheidungen orientiert.

12.03.2024 09:50