Zoll-Verhandlungen zwischen Japan und den USA machten etwas Mut, hiess es am Markt. «Sollte das Beispiel Schule machen, könnte sich die Lage am Aktienmarkt nach Ostern weiter entspannen», glaubt Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Anders sah es tags zuvor kurzzeitig an den US-Börsen aus. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur Inflation und zum Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten trübten die Stimmung. Am Donnerstag zeichnet sich allerdings schon wieder eine Aufhellung ab.