Aktuelle Zahlen und der Ausblick von KWS Saat liess die Anleger weitgehend kalt: Die Papiere zeigten sich am Vormittag unverändert bei 63,80 Euro. Der Saatguthersteller verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen sinkender Anbauflächen einen Umsatz auf Vorjahresniveau und einen Ergebnisrückgang (Ebitda) von gut 13 Prozent. Analyst Konstantin Wiechert von der Baader Bank monierte, dass die Ergebniskennziffern die Erwartungen klar verfehlt hätten. In den kommenden Jahren soll das Wachstum aber beschleunigt werden. Bereits am Vortag hatte KWS eine Dividendenerhöhung auf 1,25 (Vorjahr 1,00) Euro je Aktie vorgeschlagen.