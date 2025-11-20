Neben dem KI-Thema hatten den Dax in den vergangenen Handelstagen auch Sorgen um künftige US-Zinssenkungen auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen. Am Nachmittag wartet vor diesem Hintergrund schon die nächste Bewährungsprobe auf die Märkte, wenn in den USA der Arbeitsmarktbericht für September nachgeholt wird. Dieser kann noch Einfluss nehmen auf den letzten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in diesem Jahr.