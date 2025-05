Der Dax stieg am Vormittag um 0,79 Prozent auf 24.227,20 Punkte. Anders als vorbörslich erwartet, reichte es aber nicht für eine Bestmarke. Der Dax-Rekord bleibt damit bei den am Vortag erreichten knapp 24.326 Punkten. 2025 liegt der deutsche Leitindex weiterhin rund 22 Prozent im Plus.