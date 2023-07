Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag im frühen Handel uneinheitlich präsentiert. Während die Standardwerte im Dax mehrheitlich im Minus notierten, legten die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe überwiegend zu. "Es scheint, als hätte das Sommerloch an den Börsen begonnen", erklärte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Die Ferien- und Urlaubszeit zeige sich in niedrigen Umsätzen. Auch deshalb nehmen die Schwankungen in den Sommermonaten häufig zu. Denn dann reichten schon wenige Aufträge, um den Markt zu bewegen.

18.07.2023 10:00