Nach etwas mehr als einer halben Handelsstunde gab der Dax am Freitag um gut ein Prozent auf 23.350 Punkte nach. Auf Wochensicht bahnt sich so für den deutschen Leitindex ein ähnlich hohes Minus an - vor allem bedingt vom düsteren Montag, an dem er mit 22.927 Punkten auf ein Tief seit Mai abgesackt war. Der MDax fiel am Morgen um 1,5 Prozent auf 28.818 Zähler und der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 büsste 1,1 Prozent ein.