Die starken Geschäftszahlen von Oracle kamen auch mit Blick auf SAP und Siemens Energy gut an. Sie verteuerten sich an der Dax-Spitze um 1,8 respektive 2,8 Prozent. Während SAP Künstliche Intelligenz (KI) in seine Angebote integriert, gilt Siemens Energy als mittelbarer Profiteur von KI. Immer grössere Rechenleistungen und Datencenter und der damit verbundene stark steigende Energiebedarf füllen zunehmend auch die Auftragsbücher des Energietechnikkonzerns.