Eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident hat am Dienstag im frühen Frankfurter Aktienhandel weiterhin die Anleger verunsichert. Der Dax sank gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,56 Prozent auf 18.487 Zähler und knüpfte so an seine Vortagsschwäche an.