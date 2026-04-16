Die jüngsten Rekordhochs an den US-Börsen haben den vortags wenig bewegten Dax am Donnerstag lediglich etwas gestützt. Zuletzt schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,15 Prozent auf 24.103 Punkte. Damit behauptete er sich weiter über der 24.000-Punkte-Marke, blieb aber minimal unter der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie, die er schon am Mittwoch zeitweise überwunden hatte.