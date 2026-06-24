Die Rheinmetall-Aktien brachen um bis zu 16 Prozent ein, weil ein Grossauftrag der Bundeswehr für neue Fregatten laut Medienberichten zugunsten des Schiffsbauers TKMS umgeleitet wird. Analyst David Perry von JPMorgan sieht darin einen grösseren Rückschlag für den Rüstungskonzern, dessen Titel in den vergangenen Jahren ein gewisses Gewicht im Dax aufgebaut haben. Nach mehr als einem Jahr wurden sie wieder unter 1.000 Euro gehandelt. Vom Rekordhoch im vergangenen Oktober hat sich der Kurs jetzt halbiert.