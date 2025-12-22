Unter den Einzelwerten sind die Papiere des Kupferproduzenten Aurubis mit einem Kursplus von 3,5 Prozent auffällig. Sie profitieren von deutlich steigenden Kupferpreisen. «Der KI-Boom hält die Nachfrage nach Chips - und damit nach Kupfer - hoch», erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zudem steige der Kupferbedarf in den Bereichen Elektrifizierung, Erneuerbare Energien und Rüstung. Zwar gebe es weltweit noch genügend Kupfer, doch fehle es an neuen Minen, so Stanzl.