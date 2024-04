Bei Aixtron riet Tim Wunderlich von Hauck & Aufhäuser zum Kauf. Bedenken seien in den Anteilsscheinen des Weltmarktführers für MOCVD-Beschichtungsanlagen ausreichend eingepreist. Die Bewertung sei so attraktiv wie seit Jahren nicht mehr, so Wunderlich. Aixtron-Papiere waren tags zuvor nur knapp an einem neuerlichen Tief seit Juli 2022 vorbeigeschrammt und kletterten nun zwischenzeitlich gut 6 Prozent.