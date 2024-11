Deutliche Kursschwankungen gab es bei Infineon nach dem skeptischen Konzernausblick. Die Papiere des Chipkonzerns pendelten bereits in den ersten Handelsminuten um fast vier Prozent hin und her. Nach schwachem Start ins Plus gedreht, befanden sie sich zuletzt erneut im Minus. In der Theorie habe der Konzern die Aktien mit dem avisierten leichten Umsatzrückgang für 2025 für Anleger wieder investierbar gemacht, sagte ein Börsianer. Denn es werde wohl ausreichend tief gestapelt. Die Frage sei aber, ob das am Markt auch so interpretiert werde.