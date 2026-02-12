Auf der Schattenseite des deutschen Aktienmarktes stand neben Immobilienwerten, die unter anziehenden Anleiherenditen litten, vor allem der Autosektor wegen Mercedes-Benz . Die Titel des Premium-Autobauers sackten um drei Prozent ab und belasteten auch andere Sektorwerte wie VW , BMW oder Porsche AG . Mercedes hatte für das vergangene Jahr einen Gewinneinbruch vermeldet. Ein Händler sah das Abschneiden der Autosparte und deren Margenziele in einem ersten Kommentar als Enttäuschung an.