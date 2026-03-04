Diese Nachrichten hatten am Vorabend in New York dafür gesorgt, dass die US-Börsen ihre Verluste deutlich eingrenzten. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners versuchen die USA, die Situation zu beruhigen. «Bislang überzeugt der Plan, Tanker auf ihrem Weg durch die Strasse von Hormus zu eskortieren, die Börsen aber nicht», kommentierte er am Morgen. Noch sei unklar, ob sich dieser Plan tatsächlich umsetzen lässt. So legten die Preise für Öl und Gas am Mittwoch wieder zu, die Lage bleibt angespannt.