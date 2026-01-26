Die Aktien von Stabilus legten um 2,6 Prozent zu. Der Auto- und Industriezulieferer bekam im abgelaufenen Quartal die schwächere Nachfrage in der Autoindustrie zu spüren. Der Umsatz schrumpfte um 10,7 Prozent und das bereinigte operative Ergebnis um knapp 23 Prozent. Dennoch wurden die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) bestätigt. Der Markt sei vor der Veröffentlichung der Zahlen skeptisch gewesen, weshalb ein Umsatzmix leicht unter den Erwartungen und ein Gewinnmix darüber ausreichten, um die Aktie zu stützen, erklärte ein Händler.