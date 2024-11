Nach dem Hin und Her zum Wochenstart hat der Dax am Mittwoch wieder leicht zugelegt. In der ersten Handelsstunde stieg der deutsche Leitindex um 0,3 Prozent auf 19.091 Punkte. Am Montag hatte er sich noch an der Hürde von 19.500 Punkten festgelaufen und war dann tags zuvor fast auf 19.000 Punkte abgesackt.