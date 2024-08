Sehr schwache Weltbörsen angesichts von Rezessionssorgen in den USA hatten den deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn belastet. Am Dienstag nun befand sich in Tokio der am Vortag um mehr als zwölf Prozent abgestürzte Leitindex Nikkei-225 auf steilem Erholungskurs. Er schloss zehn Prozent im Plus. Auch in den USA zeichnet sich nach einem sehr schwachen Wochenauftakt jetzt Besserung ab.