«Die aktuelle Rally ist beeindruckend», kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Allerdings lasse die Kaufbereitschaft nach. «Das Handelsvolumen bei den 40 Dax-Aktien war am Vortag so niedrig, wie zuletzt am US-Feiertag im Februar.» Zudem bleibe die politische und handelspolitische Lage schwankungsreich.