Solide Vorgaben aus den USA haben die Kurse auch am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag angeschoben. Der deutsche Leitindex Dax stieg im frühen Xetra-Handel um 0,7 Prozent auf 23.860 Zähler. Damit verbleibt er allerdings wie schon in den vergangenen drei Wochen unter der runden Marke von 24.000 Punkten.