Unter den Anlegern geht weiter die Sorge vor einer Energiekrise um. Der Strasse von Hormus als Öl- und Gasroute kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. «Je länger die Interventionen anhalten und je weiter sich die Angriffe auf andere Länder in der Region ausweiten, desto höher ist das Risiko, um von einem echten, belastenden Ereignis für die Kapitalmärkte auszugehen», schrieben die NordLB-Experten. Die Commerzbank verwies angesichts steigender Ölpreise auch wieder auf Inflationsrisiken.