«Es fehlt weiterhin an Anschlusskäufern, die auch in eine Erholung hinein kaufen», konstatierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. «Damit hält sich der Dax weiterhin nicht an das klassische Drehbuch. Historisch hat die Jahresendrally überwiegend im November stattgefunden. Dabei ist der November in der langfristigen Betrachtung einer der besten Monate des Jahres. Von den vergangenen 29 Novembern endeten 21 positiv und nur 8 negativ. Diesmal liegt der Dax im November allerdings bislang im tiefroten Bereich», betonte Altmann.