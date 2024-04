Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG ergänzte: «Bereits seit Ostern halten sich die Anleger von den Börsen fern». Die jüngste Eskalation im Nahen Osten mache es Dax & Co nicht einfacher. Die derzeitige Korrektur nehme aktuell Fahrt auf. In den USA signalisiere vor allem das «Angstbarometer» VIX seit über einer Woche eine spürbare Zunahme des Risikos. «Und Verunsicherung mögen die Anleger bekanntlich nicht.» Der VIX ist der Volatilitätsindex auf den breit angelegen S&P 500 und misst die Schwankungsintensität an den Aktienbörsen.