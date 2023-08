Zudem werden durch den Zinsanstieg Verkäufe aus den Portfolios von Immobilienunternehmen erschwert, weil sich die Kosten für potenzielle Erwerber erhöhen. Hinzu kommt, dass Zinsprodukte aus Sicht von Investoren an Attraktivität gewinnen in Relation zu Aktien. So fielen am Dax-Ende die Papiere von Vonovia um mehr als zwei Prozent.