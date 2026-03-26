Angesichts der Konjunktursorgen gerieten vor allem die zuletzt stark erholten Rohstoffwerte wieder unter Druck. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources war mit fast 19 Prozent Minus in den vier Wochen Iran-Krieg zuvor besonders stark unter die Räder gekommen, nachdem er kurz zuvor noch einen Rekord erreicht hatte. Hinzu kam, dass Worthington Steel in den USA nach Börsenschluss mit Geschäftszahlen enttäuschte. Am deutschen Markt fielen nun Aurubis , Salzgitter und Thyssenkrupp mit Schwäche auf.