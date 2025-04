Darüber hinaus gewinnt die Berichtssaison der Unternehmen weiter an Fahrt. So wuchs der Sportartikelkonzern Adidas zum Jahresauftakt kräftig. Die Bank of America empfahl daraufhin die Aktien zum Kauf. Diese gewannen unter den besten Werten im Dax 1,7 Prozent.