Enttäuschende Geschäftszahlen und Prognosesenkungen haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag belastet. Der Leitindex Dax fiel nach zwei Gewinntagen in Folge um 0,9 Prozent auf 24.081 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Verlust von fast ein Prozent an.