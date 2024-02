Dank positiver Vorgaben der Wall Street und starker Zahlen aus dem US-Technologiesektor ist der deutsche Aktienmarkt mit klaren Gewinnen in den Handel am Freitag gestartet. Nun warten die Anleger gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Sie dürften mit darüber entscheiden, wann es mit den erhofften Leitzinssenkungen in den USA losgeht und wohin die Marktzinsen tendieren.

02.02.2024 09:42