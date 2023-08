Am Vorabend in New York hatten die Kurse nach dem europäischen Handelsschluss nochmals Fahrt aufgenommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial machte zwischenzeitliche Verluste grossteils wieder wett. In China blieben derweil neue, schlechte Nachrichten aus, an den Börsen in Shanghai und Hongkong ging es denn auch aufwärts.