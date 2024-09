Für weitere Bewegung könnte im Handelsverlauf der grosse Verfall an den Terminbörsen sorgen, der am Mittag ansteht. «Aus dem Handel ist zu hören, dass an der Terminbörse Eurex heute so viele offene Derivate-Positionen auslaufen wie noch nie zuvor, was für eine höhere Volatilität sorgen könnte» schrieb Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Handelshaus Robomarkets.