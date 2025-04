Den Kursrutsch am Vortag infolge der weltweiten US-Zölle haben die Anleger auch am Freitag noch nicht verdaut. Eine Erholung am Aktienmarkt bleibt vorerst aus und auch von einer Stabilisierung kann keine Rede sein. So verlor der Dax in der ersten Handelsstunde 1,02 Prozent auf 21.497 Zähler.