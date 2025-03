Belastet von den angekündigten US-Importzöllen auf Autos und Teile hatte der Dax den Kampf um die 21-Tage-Linie als kurzfristigen Trendindikator am Vortag verloren. Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sieht den Index in einem volatilen Seitwärtsmarkt auf Richtungssuche. «Das ist ein politisch dominierter Markt, in dem sich die Stimmung schnell und häufig dreht», kommentierte er die Auswirkungen der US-Zollpolitik.