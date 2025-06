Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im frühen Handel noch nicht viel getan. Etwas unter seinem am Vortag markierten Rekordhoch von 24.346 Punkten legte der deutsche Leitindex zuletzt um 0,17 Prozent auf 24.318 Punkte zu. Das Korrekturrisiko sei inzwischen hoch, mahnen die Experten der Landesbank Helaba.