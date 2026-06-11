Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von SAP nach Quartalszahlen des Konkurrenten Oracle im Fokus. Mit einem Kursabschlag von 4,4 Prozent waren sie erneut schwächster Dax-Wert und bauten ihre Verlustserie seit dem Zwischenhoch von Anfang Juni auf nunmehr gut 17 Prozent aus. Der US-Software- und Datencenter-Konzern Oracle steigerte im vierten Geschäftsquartal den Umsatz mit Cloud-Infrastruktur - das sind vor allem KI-Rechenzentren - um 93 Prozent. Experten bemängelten aber hohe Kosten für Rechenzentren und entsprechend starke Geldabflüsse. Bedeutend für Firmensoftware-Anbieter wie SAP sei, dass sich das Erlöswachstum der Amerikaner im Cloud-Softwarebereich (SaaS) verlangsamt habe, sagte ein Händler.