Nun lassen sie es gemächlicher angehen: Am Freitagmorgen pendelte der Dax in der ersten Dreiviertelstunde des Handels um seinen Vortagesschluss von 24.856 Punkten. Er bleibt damit zunächst klar unter dem Vortageshoch von 24.937 Punkten. Zeitweise war der Dax im Wochenverlauf sogar bis auf fast 24.349 Punkte gesunken und hatte seit dem Rekord der Vorwoche bei 25.507 Punkten dabei 4,5 Prozent abgegeben. Auslöser war eine Zolldrohung des US-Präsidenten Donald Trump, die inzwischen aber wieder vom Tisch ist.