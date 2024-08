Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger nach der starken Erholungsrally erst einmal eher zurück. Vor dem internationalen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole in den Vereinigten Staaten will am Donnerstag wohl keiner auf dem falschen Fuss erwischt werden. So wird lieber erst einmal auf die am Freitag anstehende Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell gewartet.