Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am letzten Handelstag der Weihnachtswoche die Füsse stillgehalten. Bei sehr ruhigem Geschäft notierte der Dax am Freitag im frühen Handel 0,05 Prozent im Plus bei 19.858,20 Punkten. Der MDax sank um 0,09 Prozent auf 25.683,11 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach oben.