Mit einem Kursplus von 1,7 Prozent war die Aktie der Deutschen Börse Spitzenreiter im Dax. Wie seit gestern bekannt ist, spricht mit dem Fondsvertriebsspezialisten Allfunds über eine Übernahme. Es gibt eine unverbindliche Offerte. Tom Mills vom Analysehaus Jefferies sprach in diesem Zusammenhang von einer deutlich besser passenden Branchenlogik als bei der früheren Offerte des Konkurrenten Euronext für Allfunds. Er geht davon aus, dass dadurch das Ergebnis je Aktie der Deutschen Börse im mittleren einstelligen Prozentbereich gesteigert wird. Allerdings sei das Ausmass der Synergien aus der Übernahme noch unklar.