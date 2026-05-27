Auch bei deutschen Technologietiteln herrschte zunächst aber Goldgräberstimmung. Im Dax zählte der Halbleiterkonzern Infineon mit einem Kursplus von 1,4 Prozent zu den besseren Werten. Beim Chipindustrieausrüster Aixtron aus dem MDax konnten sich die Anleger über einen Kursanstieg von 1,8 Prozent auf 53,72 Euro freuen. Für Aufmerksamkeit und weitere Kursfantasie sorgte Analyst Oliver Wong von der Bank of America mit seinem deutlich angehobenen Kursziel von nun 72 Euro. Seit Jahresbeginn haben sich die Aktienkurse der beiden Unternehmen schon mehr als verdoppelt beziehungsweise verdreifacht.