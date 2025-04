Die Anteilsscheine von Hella gaben um 0,6 Prozent nach. Der Scheinwerferhersteller hielt den Umsatz zum Jahresauftakt trotz Problemen in der grössten Sparte fast stabil. Den Rückgang in der Lichtsparte konnte die Tochter des französischen Konzerns Forvia mit Zuwächsen in der Elektroniksparte weitgehend ausgleichen. Konzernchef Bernard Schäferbarthold sprach von einem weiterhin sehr herausfordernden und volatilen Marktumfeld./edh/mis