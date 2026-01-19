Der deutsche Leitindex Dax sank daraufhin in den ersten Handelsminuten um bis zu 1,5 Prozent auf rund 24.919 Punkte. Zuletzt schmolz das Minus etwas ab auf rund 0,9 Prozent bei 25.064 Punkten. Für die Vorwoche insgesamt hatte der Dax nur ein kleines Plus behauptet, nachdem er zwischenzeitlich mit einer Bestmarke von 25.507 Punkten an seine Rekordrally vom Jahresauftakt angeknüpft hatte.