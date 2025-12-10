Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners rechnet mit wenig Bewegung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Schliesslich gehe dieser Börsentag «erst abends richtig los». Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gilt als ausgemacht. Spannender wird daher der geldpolitische Ausblick. «Und hier kommt es heute weniger auf den noch amtierenden Fed-Präsidenten Jerome Powell an, sondern auf die Summe aller Fed-Mitglieder, denn Powell wird im kommenden Jahr nur noch drei Zinssitzungen leiten», erklärte er. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets erwartet obendrein, dass die Nachrichten der Fed an diesem Abend und die anschliessende Reaktion der Finanzmärkte die Richtung für den Rest des Börsenjahres vorgeben könnten.